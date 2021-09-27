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Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить

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Рубрика Самозанятые
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Налоговики начинают проверять компании и ИП, которые работают с самозанятыми. Отвечать надо, что трудовых отношений нет, заключены договоры ГПХ. А еще, что самозанятые выполняют услуги периодически.

Обсуждают бухгалтеры в соцсетях.

«Добрый день. Прилетело требование из ИФНС по поводу самозанятых. ИП 15%, без работников. Сотрудничает с самозанятыми. Вот что пишут:

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«Подскажите, пожалуйста, как грамотно ответить на данное требование, чтобы отстали? Ранее уже отправляла договоры со всеми самозанятыми и платежные поручения».

Кто-то ответил, что решили проверить не контору, а самих самозанятых:

«Скорее всего, это проверяют самозанятых. Напишите, что в специфике вашей работы вам необходимо обращаться к услугам контрагентов как юр. и физлицам. Вы просите конкретно указать информацию по какому контрагенту они желают получить».

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Другой комментатор ответил, что надо подробно описать весь процесс работы. И почему он не похож на трудовые отношения:

«Видимо, ваши самозанятые получают систематически, несколько раз в месяц, деньги только от вас, вот налоговая и сделала выводы, что это скрытая схема ухода от налогов. Рисуйте акты выполненных работ/услуг, обосновывайте эти затраты в своём бизнесе. Ну или меняйте схему».

А кто-то посоветовал проще:

«Тут конечно, полно вопросов по поводу договоров и оплат. Ну, я бы написала: организациям не запрещено привлекать для оказания услуг самозанятых. С данными физлицами не состоим в трудовых отношениях, т.к. заключен договор ГПХ, оплата производится за оказанные услуги (приложила бы акты и чеки от замозанятого).

В договоре прописано, что если физлицо слетает с этого режима, то извещает вас? Прописана в договоре конкретная услуга? Если да, то смело это все пишите».

А подытожим мы недовольством комментаторов в отношении самозанятых и проверок работодателей:

  • «Сами придумали эту лазейку, а теперь пытаются что-то опровергнуть!».
  • «Они хотели фрилансеров вывести из тени, а не лазейку для работодателей по уклонению от налогов».

Как правильно работать с самозанятыми и не привлекать внимание налоговиков — читайте тут.

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