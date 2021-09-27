Прилетело письмо по самозанятым от налоговиков? Бухгалтеры советуют, что ответить

Налоговики начинают проверять компании и ИП, которые работают с самозанятыми. Отвечать надо, что трудовых отношений нет, заключены договоры ГПХ. А еще, что самозанятые выполняют услуги периодически.
Обсуждают бухгалтеры в соцсетях.
«Добрый день. Прилетело требование из ИФНС по поводу самозанятых. ИП 15%, без работников. Сотрудничает с самозанятыми. Вот что пишут:
«Подскажите, пожалуйста, как грамотно ответить на данное требование, чтобы отстали? Ранее уже отправляла договоры со всеми самозанятыми и платежные поручения».
Кто-то ответил, что решили проверить не контору, а самих самозанятых:
«Скорее всего, это проверяют самозанятых. Напишите, что в специфике вашей работы вам необходимо обращаться к услугам контрагентов как юр. и физлицам. Вы просите конкретно указать информацию по какому контрагенту они желают получить».
Другой комментатор ответил, что надо подробно описать весь процесс работы. И почему он не похож на трудовые отношения:
«Видимо, ваши самозанятые получают систематически, несколько раз в месяц, деньги только от вас, вот налоговая и сделала выводы, что это скрытая схема ухода от налогов. Рисуйте акты выполненных работ/услуг, обосновывайте эти затраты в своём бизнесе. Ну или меняйте схему».
А кто-то посоветовал проще:
«Тут конечно, полно вопросов по поводу договоров и оплат. Ну, я бы написала: организациям не запрещено привлекать для оказания услуг самозанятых. С данными физлицами не состоим в трудовых отношениях, т.к. заключен договор ГПХ, оплата производится за оказанные услуги (приложила бы акты и чеки от замозанятого).
В договоре прописано, что если физлицо слетает с этого режима, то извещает вас? Прописана в договоре конкретная услуга? Если да, то смело это все пишите».
А подытожим мы недовольством комментаторов в отношении самозанятых и проверок работодателей:
- «Сами придумали эту лазейку, а теперь пытаются что-то опровергнуть!».
- «Они хотели фрилансеров вывести из тени, а не лазейку для работодателей по уклонению от налогов».
Как правильно работать с самозанятыми и не привлекать внимание налоговиков — читайте тут.