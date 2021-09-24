У людей вырастут доходы от собственности и предпринимательства. Власти в это верят

У бизнеса вырастут доходы после обеления и нового налогового режима. А у людей — за счет собственности и самозанятости. Так будет к 2024 году, считают в Минэкономразвития.

Об этом рассказали в телеграм-канале «V...», где приведен прогноз социально-экономического развития на 2024 год от МЭР.

А мы приведем самую любопытную его часть:

«Потребительский спрос будет поддержан ростом реальных располагаемых доходов населения: за три года они вырастут на 7,6% (в среднем на 2,5% в год при возвращении инфляции к таргету в 4%). При этом Минэкономразвития рассчитывает на опережающий рост в структуре доходов населения «заработков» от собственности и предпринимательства. Доходы от предпринимательства, пишет ведомство, будут расти, за счет развития малого бизнеса и самозанятости, в том числе обеления бизнеса. Всего в этом секторе будет трудиться к 2024 г., согласно нацпроекту развития малого бизнеса, 24,5 млн человек (сейчас около 20 млн)».

Интересно, а как вырастут доходы от обеления? К честному и денежка идет?

Авторы канала обратили внимание, что по данным Росстата до сих пор такие доходы населения только падали:

«До сих пор доля доходов от предпринимательства, по данным Росстата, падала. С 2013 г. (по новой методике) она сократилась с 7% до 5,9% в 2019 г. и до 5,2% в пандемическом 2020-м. Доля доходов от собственности выросла с 4,7% в 2013 г. до 5,1% в 2019 г., и упала до 4,3% в 2020-м».

И заодно упомянули новый налоговый режим, при котором инспекции сами посчитают налоги:

«Власти рассчитывают на обеление малого бизнеса за счет в том числе внедрения нового упрощенного налогового режима (в прогнозе его параметры не указаны) – 8% от доходов, включая страховые взносы, или 20% с доходов за вычетом расходов».

Интересно, а если что-то пойдет не так?