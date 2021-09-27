Компаниям надо будет заполнять новую форму заявлений, чтобы узнать о своих имущественных налогах

Если фирма хочет узнать о сумме начисленного ей транспортного налога, надо подать заявление по новой форме.

Речь идет о заявлении на выдачу сообщения об исчисленных налоговым органом суммах налогов:

транспортного налога;

налога на имущество организаций;

земельного налога.

Опубликован приказ ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/647@ (зарегистрирован в Минюсте 23.09.2021).

В части налога на имущество новый бланк будет применяться с 2023 года.

Напомним, с 1 января 2023 года компании будут считать и платить налог по недвижимости с кадастровой стоимостью без сдачи налоговых деклараций.

Налог будут считать налоговики, как они это делают сейчас по транспорту и земле.

Сообщение о начисленных имущественных налогах организации могут получить в любой налоговой инспекции. Но для этого надо подать заявление, форму которого и утвердили вышеназванным приказом.