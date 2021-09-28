Доходы в 3-НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке

Если квартира не так давно была куплена в ипотеку, то при ее продаже доход можно уменьшить, в том числе, на расходы по уплате ипотечных процентов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2021 № 03-04-05/70712.

Напомним, если вы владели квартирой больше минимального срока (3 года или 5 лет), то при продаже НДФЛ не будет и декларацию подавать не надо. Если меньше — надо декларировать доход, который можно уменьшить на вычет (до 1 млн руб.) или фактические расходы.

Если речь идет о единственном жилье, то по нему минимальный срок владения — 3 года.

Причем в данном случае не учитывается другое жилье, приобретенное в течение 90 календарных дней до продажи старой квартиры.