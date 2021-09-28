Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доходы в 3-НДФЛ при продаже квартиры можно уменьшить на проценты по ипотеке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Если квартира не так давно была куплена в ипотеку, то при ее продаже доход можно уменьшить, в том числе, на расходы по уплате ипотечных процентов.

Об этом сообщает Минфин в письме от 01.09.2021 № 03-04-05/70712.

Напомним, если вы владели квартирой больше минимального срока (3 года или 5 лет), то при продаже НДФЛ не будет и декларацию подавать не надо. Если меньше — надо декларировать доход, который можно уменьшить на вычет (до 1 млн руб.) или фактические расходы.

Если речь идет о единственном жилье, то по нему минимальный срок владения — 3 года.

Причем в данном случае не учитывается другое жилье, приобретенное в течение 90 календарных дней до продажи старой квартиры.

Подборка полезных мероприятий

Разместить