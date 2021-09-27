🔚«Прощальная комиссия» банка за изгнание клиента по 115-ФЗ: законна или нет?

Вообще-то неправильно взимать большую комиссию с компаний, которые вынужденно закрывают счет и переводят деньги в другой банк. Но судебная практика по этому вопросу противоречива.

Рассуждения по этому комиссионному вопросу представлены в письме ЦБ № 06-31-2/8791 от 08.09.2021.

Поясним, речь идет о так называемой прощальной комиссии, которая в некоторых банках прописана в договоре и достигает до 20 %.

Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) просила ЦБ высказать свою точку зрения по этому вопросу, дать разъяснения банкирам. Мы об этом писали.

И вот разъяснения вышли. В своем письме ЦБ приводит разные примеры из судебной практики. Да, есть решения и в пользу банков. Но много случаев, когда суды встают на сторону клиентов.

В документе сообщается, что часто суды приходят к следующим выводам: такая комиссия — это неосновательное обогащение;

такая комиссия — это не самостоятельная услуга, создающая для клиента отдельное имущественное благо или иной полезный эффект;

115-ФЗ не содержит норм, позволяющих банкам взыскивать с плохих клиентов специальную комиссию.

Последний вывод, в частности, содержится в недавнем определении Верховного Суда от 20.08.2021 № 309-ЭС21-13670.