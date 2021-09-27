В «кадастровый перечень» предложили включать все помещения в ТЦ, чтобы налоговикам было удобнее начислять налог на имущество

В перечень объектов для налога на имущество по кадастровой стоимости включены только здания, а не отдельные кабинеты в них. Это усложняет процесс начисления налога. Систему надо менять.

Напомним, как неоднократно заявлял Минфин, все помещения, которые расположены в административно-деловых и торговых центрах, облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости. Даже если эти помещения не включены в перечень, который утверждают региональные власти.

Но когда налоговики начисляют налог на имущество физлиц, они ориентируются на региональный перечень. А там помещений нет.

Из-за этого возникают трудности в налоговом администрировании.

Поэтому необходимо включать в перечень объектов административно-делового и торгового назначения не только здания, но и помещений в них.

Такой вывод содержится в письме Минфина от 22.09.2021 № 03-05-04-01/76922, доведенном до сведения письмом ФНС № БС-4-21/13524@ от 23.09.2021.