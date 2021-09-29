Выплата старшим по дому, на которую скидываются все жильцы, облагается НДФЛ и взносами

Собственники квартир, в том числе пенсионеры, вскладчину оплачивают труд старшего по дому. Неужели с этих денег надо еще платить НДФЛ и взносы? Надо, ответил Минфин.

Разъяснение дано в письме № 03-04-06/71594 от 03.09.2021.

Выплаты председателю МКД, которые идут от управляющей компании за счет сборов с жильцов, облагаются как НДФЛ, так и взносами. Причем взносы УК должна платить не за свой счет, а все с тех же денег, которые собрали жильцы.

Отметим, что Минфину приходится регулярно отвечать на этот вопрос. Он возникает с завидной регулярностью.

Чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, в Минфине даже решили внести поправки в НК. Там планируется открытым текстом прописать, что выплаты председателю и членам МКД облагаются страховыми взносами.

Чтобы уже ни у кого не возникало сомнений, что взносы можно не платить. Разработан проект.

Однако пока эти поправки не обрели форму закона, и Минфину снова приходится выпускать письма с изложением своей позиции по этому вопросу.

Между тем ранее прошла информация, что Совет Федерации намерен подготовить законопроект, согласно которому выплаты председателям советов многоквартирных домов освободят от страховых взносов.

Дело в том, что большинство из них — пенсионеры и перечисление взносов на ОПС лишает их индексации пенсии. У людей теряется стимул заниматься общественно-полезным делом.