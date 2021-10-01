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При продаже квартиры, полученной по реновации в Москве, для НДФЛ учитывается срок владения изъятой квартирой

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Рубрика НДФЛ
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Чтобы москвичу без НДФЛ продать новую квартиру, которую он получил по программе реновации взамен старого жилья, нужно соблюсти условие о минимальном сроке владения.

Для квартир в Москве по реновации свои, особые правила исчисления минимального срока владения.

Во-первых, в срок владения новой квартирой засчитывается срок владения старой квартирой, которая отошла городу.

Во-вторых, минимальный срок (3 или 5 лет) зависит от ситуации, которая была с предыдущей квартирой.

Например, если она была получена по наследству, или приватизирована, или была единственным жильем, то минимальный срок будет 3 года, а не 5.

Таким образом, если квартира приобретена в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в Москве и находилась в собственности более минимального срока (с учетом нюансов по предыдущей квартире), то доходы от ее продажи освобождаются от НДФЛ.

Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-04-05/70636 от 01.09.2021.

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