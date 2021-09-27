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Покупаете то, что вам не по карману, — придут налоговики. Чего ждать?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Инспекторы всегда хотели взять больше налогов с тех, чьи суммы покупок сильно превышают доходы. Какую информацию сейчас видят налоговики, как ее используют, и, самое главное, в чью пользу сейчас решают суды?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября, начало в 10:00 по Москве.

Что булем обсуждать на вебинаре:

  • на кого налоговики обратят внимание в первую очередь;
  • налоги и штрафы;
  • судебная практика;
  • чего ожидать в будущем.

А самое главное — разберем отдельные кейсы из судебной практики.

Спикеры:

  • Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП;
  • Ангелина Евтушенко, руководитель практики КСК Групп Famiy office.

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