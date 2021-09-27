Покупаете то, что вам не по карману, — придут налоговики. Чего ждать?

Инспекторы всегда хотели взять больше налогов с тех, чьи суммы покупок сильно превышают доходы. Какую информацию сейчас видят налоговики, как ее используют, и, самое главное, в чью пользу сейчас решают суды?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября, начало в 10:00 по Москве.
Что булем обсуждать на вебинаре:
- на кого налоговики обратят внимание в первую очередь;
- налоги и штрафы;
- судебная практика;
- чего ожидать в будущем.
А самое главное — разберем отдельные кейсы из судебной практики.
Спикеры:
- Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП;
- Ангелина Евтушенко, руководитель практики КСК Групп Famiy office.
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