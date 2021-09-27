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До 30 сентября всем мигрантам надо успеть подать документы о легализации пребывания

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Рубрика Государственные ведомства
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Московская полиция напомнила находящимся в стране иностранцам о требовании узаконить свой статус до конца сентября. Тех, кто не успеет — депортируют. Конечно, если снова не продлят мораторий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как сообщает ведомство, иностранцы и лица без гражданства, которые прибыли в нашу страну до 15 марта 2020 года, и на 16 июня 2021 года не имевшие законного права находитсья на ее территории, должны были обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции и решить этот вопрос. Срок продлевали до 30 сентября, на «Клерке» об этом писали.

Кто успел легализоваться — могут оформить разрешение на работу или на временное проживание. А тех, кто свой статус не узаконят — будут депортировать. Если, конечно, в очередной раз этот срок не продлят.

Кроме того, в МВД раскрыли статистику по преступлениям, которые совершают иностранцы.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 24,7 тысячи преступлений, что на 5,9% больше, чем за восемь месяцев 2020 года, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 19,2 тысячи преступлений (на 8% меньше). Их удельный вес составил 77,8%», — говорится в материалах.

При этом, по данным МВД, число преступлений в отношении мигрантов сократилось на 1,1% и составило 10,3 тысячи.

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