💵 ФСС оплатит вам трудоустройство свежих безработных

Не только прошлогодние безработные, но и новые, вставшие на учет до 1 августа 2021 года , могут быть трудоустроены за счет субсидии, которую платит ФСС работодателям.

Поправки в правила субсидирования найма внесены постановлением Правительства № 1607 от 24.09.2021.

Отметим, ранее планировалось трудоустраивать по системе субсидий безработных, вставших на учет до 1 июля 2021 года. Но в итоге дату сдвинули на месяц.

Кроме того, постановлением расширили категорию граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в ЦЗН. Теперь под эту категорию подпадают не только прошлогодние выпускники колледжей и вузов, но также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.

Напомним, программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года.

Субсидия равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев.