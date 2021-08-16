❗ФСС будет давать субсидии на трудоустройство не только прошлогодних, но и новых безработных

Больше безработных смогут трудоустроиться по программе субсидирования от ФСС.
В программу предоставления субсидий работодателям на найм безработных внесут изменения. Проект опубликован на федеральном портале.
Напомним, сейчас ФСС платит субсидии за прием на работу безработных по направлению ЦЗН. Размер субсидии — МРОТ на человека, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы. Получить субсидию можно 3 раза за каждого трудоустроенного.
Как получить субсидию за трудоустройство безработныхНо платят эти деньги не за всех безработных, а только за тех, кто состоял на учете в ЦЗН на начало 2021 года. Исключение — прошлогодние выпускники учебных заведений. Для них дата постановки на учет не важна.
Теперь трудоустраивать по системе субсидий будут безработных, вставших на учет до 1 июля 2021 года.Кроме того, исключений станет больше. Теперь дата постановки на учет будет не важна не только для выпускников.
Это правило будет распространяться на следующие категории граждан:
В пояснительной записке отмечается, что работодатели подают заявки на трудоустройство безработных, потребность в кадрах есть. Но на учете в ЦЗН не так много людей, которые соответствуют нужным критериям. Получается, что готовность работодателей нанимать дополнительных сотрудников при господдержке не обеспечена кадрами.
- инвалиды;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- одинокие родители;
- многодетные родители.
Распространение программы на безработных, вставших на учет до 1 июля 2021 года, позволит расширить базу соискателей более чем на 700 тыс. человек, отметили в Минтруде.
Поправки также внесены в правила подсчета сохраненной численности. Дело в том, что субсидия будет полностью безвозмездной, если к 15 декабря 2021 года работодатель сохранить не менее 80 % численности. Если это правило не будет соблюдено, часть субсидии придется вернуть.
В обновленных правилах будет сказано, что при оценке результата предоставления субсидии не учитываются трудоустроенные безработные граждане, уволенные на основании статьи 80 ТК (по инициативе работника).