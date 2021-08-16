❗ФСС будет давать субсидии на трудоустройство не только прошлогодних, но и новых безработных

Больше безработных смогут трудоустроиться по программе субсидирования от ФСС.

В программу предоставления субсидий работодателям на найм безработных внесут изменения. Проект опубликован на федеральном портале.

Напомним, сейчас ФСС платит субсидии за прием на работу безработных по направлению ЦЗН. Размер субсидии ­— МРОТ на человека, увеличенный на районный коэффициент и страховые взносы. Получить субсидию можно 3 раза за каждого трудоустроенного.

Но платят эти деньги не за всех безработных, а только за тех, кто состоял на учете в ЦЗН. Исключение — прошлогодние выпускники учебных заведений. Для них дата постановки на учет не важна.

Теперь трудоустраивать по системе субсидий будут безработных, вставших на учет до 1 июля 2021 года .

Кроме того, исключений станет больше. Теперь дата постановки на учет будет не важна не только для выпускников.

Это правило будет распространяться на следующие категории граждан:

инвалиды;

лица, освобожденные из мест лишения свободы;

одинокие родители;

многодетные родители.

В пояснительной записке отмечается, что работодатели подают заявки на трудоустройство безработных, потребность в кадрах есть. Но на учете в ЦЗН не так много людей, которые соответствуют нужным критериям. Получается, что готовность работодателей нанимать дополнительных сотрудников при господдержке не обеспечена кадрами.

Распространение программы на безработных, вставших на учет до 1 июля 2021 года, позволит расширить базу соискателей более чем на 700 тыс. человек, отметили в Минтруде.

Поправки также внесены в правила подсчета сохраненной численности. Дело в том, что субсидия будет полностью безвозмездной, если к 15 декабря 2021 года работодатель сохранить не менее 80 % численности. Если это правило не будет соблюдено, часть субсидии придется вернуть.

В обновленных правилах будет сказано, что при оценке результата предоставления субсидии не учитываются трудоустроенные безработные граждане, уволенные на основании статьи 80 ТК (по инициативе работника).