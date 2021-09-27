Эксперимент с Tax Free хотят продлить до конца 2022 года. И добавить туда пять регионов

Tax Free хотят ввести в Амурской, Владимирской, Иркутской и Псковской областях, а также в Камчатском крае. А эксперимент с ним хотят продлить до 31 декабря 2022 года.

С таким предложением выступили в Минпромторге.

«Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации с изменениями в порядок оказания услуги такс фри — проекта по компенсации иностранным гражданам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Предлагается продлить период эксперимента по такс фри до 31 декабря 2022 года, а также расширить географию проекта, добавив в перечень мест размещения оказания услуги такс фри еще несколько субъектов», — говорится в сообщении.

Цитата по «ТАСС».

Ранее на «Клерке» писали, что пилотный проект по возврату НДС иностранцам решили продлить до конца 2021 года.