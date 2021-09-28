Ставку НДФЛ для мигрантов хотят снизить до 13%

Налог с зарплаты нерезидентов хотят приравнять к НДФЛ для россиян. То есть снизить с 30% до 13%.

Налоговый нерезидент — человек, который на дату получения дохода находится в РФ меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.

Такое предложение выдвинули в Минфине, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

Снижение ставки НДФЛ для нерезидентов коснется только доходов в виде зарплаты и других выплат по трудовой деятельности.

НДФЛ с пассивных доходов, например при продаже недвижимости или дивидендов, изменять не планируют.

Эту новость уже начали обсуждать в соцсетях. И все — против:

«Да отдайте мигрантам уже всё».

«А потом удивляешься, почему тебе за 10 лет опыта и 2 высших образования предлагают зарплату 30К в регионах, и чтобы выжить, переезжать приходится в Москву или Питер».

А как вы считаете? Честно ли это будет по отношению к россиянам?