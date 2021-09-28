Вызов на комиссию через ОБЭП — налоговики пошли с козырей?

Налоговики стали приглашать руководителей компаний на комиссии через ОБЭП. И привлекают полицейских поприсутствовать на этих комиссиях. Новая тактика по устрашению?

Рассказала на своей странице в Facebook управляющий партнер ЮФ «Гин и партнеры» Кира Гин.

«Пути налогового контроля становятся неисповедимы. Отдельно взятые инспекции продолжают поражать креативностью.

На этот раз витиеватый путь начался с того, что один окружной ОБЭП направил Уведомление о явке директору для опроса.

При звонке адвоката, оперуполномоченный ответил, что, несмотря на то, что в Уведомлении черным по белому написано, что явиться следует в ОБЭП, явиться следует в налоговую инспекцию.

После того, как адвокат прокомментировала, что в налоговую пусть налоговая и вызывает, товарищ из ОБЭПа изладил и прислал буквально через 5 минут повестку о вызове на допрос свидетеля, подписанную зам. руководителя налоговой. Причем, вызывали не в ту налоговую, где налогоплательщик стоит на учете.

Мы созвонились с налоговой, уточнили, чего они хотят (а хотели они побеседовать по контрагентам), ситуация в общем стала понятна (будет комиссия по разрывам), ну мы и отправились „побеседовать“.

Комиссия, как сказала сопровождающий юрист, была „всем комиссиям комиссия“, с впечатляющим составом:

начальник инспекции,

представитель УФНС,

начальник контрольно-аналитического отдела,

майор полиции, причем из округа, который совсем не относится к этой инспекции.

И не то, чтобы речь шла о каких-то впечатляющих суммах к доплате. В общем, информацию мы вместе с Протоколом рабочей группы и порцией угроз получили, возражения напишем. Непонятно, что мешало налоговому органу направить обычное Уведомление или Повестку напрямую налогоплательщику?

Или действие через ОБЭП — это „заход с козырей“?».

В комментариях предположили, что это действие «на испуг»:

«Берут на испуг. К нам как-то с осмотром пришли налоговики и ОБЭП. Когда я вяло отреагировала на корочки начальника чего-то там , он как-то разочаровался. Наверное, думал, что мы сейчас как выложим все на стол. А у нас ничего интересного не было. Они искали-искали... ОБЭП-овцы сникли и уже торопили налоговиков быстрее закончить».

А кто-то шутит, что мало сотрудников ведомств на комиссию позвали:

«Надо было ещё судебных приставов позвать и зампреда СОЮ!».

Ну да, а еще из местной администрации пару человек.

Кто-то пишет, что перегибы сейчас повсюду:

«Это какой-то повсеместный тренд на перегибы, к сожалению. Мой пример: рассматривается уже в суде спор по якобы нарушению правил валютного регулирования. Нет даже факта правонарушения (банком это подтверждено и есть адресный ответ от ЦБ), не то что вины общества.

Но это неважно. Налоговая параллельно арбитражному спору подаёт за день до истечения срока давности по этому же предмету заявление в мировой суд о привлечении к ответственности должностного лица, мировой суд направляет извещение ответчику-физику по несуществующему адресу реорганизованной компании (то есть нет извещения по сути), и в первом же заседании бодро выносит решение о наложении штрафов.

Цирк, да и только, но последствия печальны».

Что тут можно сказать... Казна пустеет, милорд!