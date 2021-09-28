Что делать, если налоговики требуют документы по сделке 2014 года

У налоговиков есть право запросить документы не только за последние три года. Однако, если они требуют документы, по которым срок хранения уже вышел (сейчас он 5 лет), и они уничтожены — достаточно просто отписаться и дать акт об уничтожении.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование по контрагенту п.1, п. 2, абз. 2 п. 5 ст. 93.1 НК по продаже, которая была в феврале 2014 года (договор, транспортная накладная, акт, счет-фактура). У кого-нибудь был опыт ответа по таким древностям?».

В комментариях пишут, что в 2014 году срок хранения документов был 4 года. Сейчас уже пять, но хотят-то документы за тот год. А кроме того, советуют:

«Если доков нет, так и ответьте, в связи с истечением срока хранения доки отсутствуют. Только хорошо бы акт об уничтожении документов приложить».

Кто-то еще уточняет ,что не только этих документов, а вообще всех за период. Еще кто-то с сарказмом спрашивает, не надо ли за 2004 или за 1994 годы предоставить?

Прокомментировала Ольга Пономарева, управляющий партнер ЮБ «Пронина, Пономарева и партнеры»:

«В такой ситуации у налогоплательщика как правило недоумение вызывает то, что с момента совершения сделки прошло уже более 3 лет. Но здесь есть нюанс, ограничение 3-х летнего срока есть в п. 4 ст. 89 НК, а эта статья регулирует порядок запрашивания документации по выездным проверкам, на встречки она не распространяется.

Дальше еще нюанс: с 2021 года срок хранения документации устанавливается в 5 лет (ч. 1 ст. 29 закона „О бухгалтерском учете“ в новой редакции: вся первичка, регистры бухгалтерского учета и бухотчетность должны храниться не менее 5 лет после окончания отчетного года).

Текст самой ст. 93.1 НК не содержит ограничений в праве налоговых органов по запросам документации о контрагентах или сделках — ни по количеству, ни по периоду, ни по частоте.

Из ограничений у налоговиков есть только обязанность указывать в поручении информацию о проверке, в рамках которой возникла потребность в получении дополнительных документов. И когда запрашиваются материалы по той или иной определенной сделке, информация об этой сделке должна быть определена в поручении.

Но в данном случае налоговый орган совсем выходит за рамки разумного и требование его незаконно, даже с учетом всех нюансов. Смело можно отказываться выполнять это требование».