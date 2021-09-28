Как защититься от придуманных налоговиками разрывов по НДС? Смотрите запись вебинара

Комиссии у налоговиков, где руководителей фирм заставляют доплатить НДС, стали постоянным явлением. 42% собранного в первом полугодии НДС — это после комиссий. Но неужели все компании нарушают и не платят налоги? Как защититься добросовестным?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Мнимые разрывы по НДС: как защитить компанию от нападок ФНС». И дарит скидку 32%.

Главное, что было на вебинаре:

Как не идти на поводу у ФНС?

Как защитить права компании?

Что нужно знать бизнесменам и бухгалтерам про разрывы НДС?

Спикер — налоговый адвокат Вячеслав Василевский, управляющий партнер группы компаний «Прометей».

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