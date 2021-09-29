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Налоговая мало платит сотрудникам, сказал суд

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Рубрика Зарплата
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После увольнения бывший замначальника региональной инспекции подал в суд на налоговую за невыплаченные зарплаты и компенсации на сумму более 636 тыс. рублей. И выиграл дело.

Об этом сообщает издание «Запад 24».

Первоначальной причиной спора с бывшим работодателем стало увольнение замначальника, которому не дали доработать до льготной пенсии и сократили должность.

После этого бывший сотрудник обратился в суд с иском на 636,4 тыс. рублей к МИ ФНС по Красноярскому краю, по которому не выплачены:

  • 389 тыс. рублей — денежное содержание за четыре месяца;
  • 20 тыс. рублей — оплата отпуска за февраль 2020 года;
  • 87,5 тыс. рублей — оплата очередного отпуска за 2020 год;
  • 139,5 тыс. рублей — компенсация за неиспользованный отпуск за 2021 год.
Дополнительно бывший замначальника региональной инспекции запросил около 75 тыс. рублей в виде компенсации морального вреда и понесенных судебных расходов.

Как отмечает издание, на судебное разбирательство представитель ФНС не явился, судья самостоятельно разбирался во всех нюансах начисления зарплаты госслужащим.

В итоге суд удовлетворил иск почти на всю сумму — 632,5 тыс. рублей вместо 636,4 тыс. рублей.

И, скорее всего, это не последнее судебное разбирательство сокращенных сотрудников с региональной инспекцией. Как отмечает издание, другие уволенные сотрудники пошли консультироваться к бывшему замначальника по поводу недоплат и иска.

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