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Полиция пришла и изымает документы. Как защититься? Бесплатный вебинар

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Рубрика Проверки
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Полиция может нагрянуть неожиданно. Иногда — вместе с налоговиками. Как правило, это вызывает у сотрудников компании либо ступор, либо панику, что позволяет полицейским беспрепятственно изымать все, что им нужно. А как можно такому противостоять, не выходя за рамки закона?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы». Он пройдет 12 октября, начало в 11:00 по Мск.

О чем поговорим на вебинаре:

Вопросы вебинара:

  1. Основания проведения изъятия: почему и когда они приходят?
  2. Порядок проведения изъятия: что и как они вправе изымать?
  3. Права представителей бизнеса: как себя вести при проведении изъятии?
  4. Рекомендации: что делать до и что делать после?

Спикер — Антон Быков, эксперт Юридической группы «Атлант», кандидат юридических наук, доцент.

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