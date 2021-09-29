Полиция пришла и изымает документы. Как защититься? Бесплатный вебинар

Полиция может нагрянуть неожиданно. Иногда — вместе с налоговиками. Как правило, это вызывает у сотрудников компании либо ступор, либо панику, что позволяет полицейским беспрепятственно изымать все, что им нужно. А как можно такому противостоять, не выходя за рамки закона?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Полицейские проверки: что делать, если изымают документы и предметы». Он пройдет 12 октября, начало в 11:00 по Мск.
О чем поговорим на вебинаре:
Вопросы вебинара:
- Основания проведения изъятия: почему и когда они приходят?
- Порядок проведения изъятия: что и как они вправе изымать?
- Права представителей бизнеса: как себя вести при проведении изъятии?
- Рекомендации: что делать до и что делать после?
Спикер — Антон Быков, эксперт Юридической группы «Атлант», кандидат юридических наук, доцент.
Запишитесь сейчас.