Схему по обналичке через работников вскрыли в филиале ГУП «Водоканал». Деньги директор забирал себе

Почти 6 миллионов рублей собрал с сотрудников и присвоил директор филиала ГУП «Водоканал» в Петербурге. Самое интересное, что уголовное дело прекратили, поскольку он все вернул. Его даже не уволили. Но как быть с убытками самого ГУПа?

Об этом пишет «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Директор филиала ГУПа Максим Кузнецов через два месяца после вступления в должность начал обогащаться за казенный счет. Схема такая: составил список сотрудников, которых нужно премировать, премии перевели им на карты, после этого они под угрозой дисциплинарки отдавали их наличкой директору. То есть, он распорядился выписать им премии, но не для того, чтобы их поощрить, а чтобы положить в карман деньги организации. За три месяца успел собрать почти 6 млн рублей.

В период с 01.10.2019 по 31.01.2020 Кузнецов получил 5 984 988 рублей.

Пока он был под следствием по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 295 УК), в СИЗО он не сидел — просто подписка о невыезде. Ему грозило лишение свободы на 4 года, но уголовное дело прекратили — деньги он вернул в бюджет ГУПа, представители потерпевших ходатайствовали о прекращении преследования.

Его даже не уволили. А то, что он распорядился дополнительно премии выписать — это же убыток ГУПу. По этому поводу недоумевает Ольга Сафонова (работает в адвокатском бюро CTL) на своей странице в Facebook.

«Интересно, излишняя выплата премий сотрудникам помимо положения о премировании и прочих актов компании — это же убыток, причиненный директором филиала. Будет ли ГУП „Водоканал“ с него взыскивать?».

Как пишут в СМИ, «Водоканал» отказался что-либо комментировать по поводу дальнейшей судьбы директора филиала.