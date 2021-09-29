Не нужно уточнять требования налоговиков по телефону. Только письменно

Бухгалтеры советуют: если требование из ИФНС криво оформлено, то стоит либо ответить так, как спрашивают, либо — письменно уточнить, чего хотят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая как-то странно доки запрашивает. Проверяет своего ростовского налогоплательщика и запрашивает данные по его контрагенту, который зарегистрирован в Москве. Оба наши покупатели. Так разве можно? Сказали, что проверяют цепочку. Требование, естественно, написано через пень-колоду: дайте данные по Ростовскому контрагенту, а нужны на самом деле по московскому.

Но понять это можно, только позвонив».

В комментариях спросили, из чьей налоговой прилетело. Автор пишет:

«Мне требование пришло от моей, а им — от Ростова. Москва перевести на русский язык то, что написано в требовании, не смогла».

Еще спросили, зачем нужно было звонить. Автор ответила, что не понятно, что в требовании указано, потому решила уточнить. Ей посоветовали все уточнения запрашивать письменно — мало ли что там по телефону хотят.

«Во-первых, мы обязаны ответить на письменный запрос. Во-вторых, если инспектору нужна другая информация, то он обязан изложить это буковками и присвоить исх. №. Конечно же, можно рассказать и показать много чего, о чем спросили по телефону, но вот обязанности такой в НК — нет».

Кто-то вспоминает времена, когда в налоговую можно было дозвониться и все выяснить:

«Я раньше по молодости лет и в силу доступности наших инспекторов, звонила и уточняла „А че надо-то?“. Теперь же, как писали выше, „как спросили- так и ответили“, т.е. как я поняла при буквальном прочтении требования. Ни разу ФНС не уточняла направленные мною пояснения. Иной раз сама видела, что не полностью направила доки на требование, а все равно тишина. Сделала вывод — нафиг мои пояснения никому не нужны. Галочку поставили, что отправили мне, и еще одну галочку, что получили от меня. На этом все».

А кто-то пишет, что это нормальная ситуация: