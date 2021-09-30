Личные карточки Т-2 можно не вести. Но и выкидывать их нельзя

С 1 сентября работодатели могут больше не вести личные карточки сотрудников. Но и выкидывать старые, которые уже заполнялись, — нельзя.
Их надо хранить как архивные документы.
Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф:
«Подскажите, пожалуйста, если издали приказ по предприятию о прекращении ведения карточек Т-2, то что необходимо сделать с существующими карточками?».
Роструд ответил, что личные карточки надо хранить как архивные документы.
И доуточнил по сроку их хранения:
- 75 лет — если делопроизводство было закончено до 01.01.2003;
- 50 лет — если делопроизводство было закончено после 01.01.2003.
Личную карточку Т-2 можно не вести с 1 сентября — читать тут.