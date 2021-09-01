Личную карточку Т-2 можно не вести с 1 сентября

До 1 сентября 2021 года все работодатели обязаны были дублировать записи из трудовой книжки в личной карточке работника, в соответствии с постановлением Правительства № 225 от 16.04.2003. А все записи, которые вносятся в карточки Т-2, должны заверяться подписями сотрудников.

Однако Правительство приняло постановление № 1250 от 24.07.2021, отменяющее постановление № 225.

С 1 сентября работодатели не обязаны вести личные карточки работников и знакомить с записями сотрудников. Впрочем, если организация или ИП продолжит вести эти карточки, то это не будет являться нарушением.

Такие разъяснения дали специалисты Роструда на сайте «Онлайнинспекция.рф». Рассмотрим подробнее это новшество.

Напомню вам, что Личная карточка — это документ, который содержит краткий свод персональных данных работника с его первого рабочего дня, а также информацию о его трудовой деятельности. Карточка ведётся на протяжении всего периода работы сотрудника на данном предприятии.

В личной карточке сотрудника отражаются все кадровые мероприятия сотрудника, связанные с его трудовой деятельностью. С каждой вносимой в трудовую книжку записью работодатель должен ознакомить сотрудника под роспись в его личной карточке Т-2. Такое требование установлено пунктом 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек (утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Но это было ранее.

В Роструд задали вопрос о том, надо ли работодателю после вступления в силу нового приказа Минтруда России от 19.05.2021 г. № 320н о ведении трудкнижек вести личные карточки Т-2 сотрудникам, которые будут приняты с 01.09.2021 года. Также нужно было уточнение по поводу работающих сотрудников, продолжать ли вести карточку Т-2 по ним.

Ведомство дало ответ и указало на то, что в приказе № 320н нет требований о ведении личных карточек Т-2. Соответственно, и знакомить сотрудников с записями в форме № Т-2 о приёме, переводе и увольнении не требуется.

Получается, что работодателю можно их и не вести, и это не будет нарушением. Роструд пояснил, что отказаться от ведения карточек Т-2 по действующим работникам организация может путём издания соответствующего приказа.

Довольно разные отклики стали поступать от работодателей и работников. Кто-то считает, что это облегчает работу кадровика. А некоторые сотрудники стал задумываться о том, что уволят с работы, а ты и не узнаешь об этом.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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