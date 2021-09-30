Несдача 3-НДФЛ не спасет вас от налога за продажу квартиры. НДФЛ начислят без декларации

Провести проверку 3-НДФЛ можно, даже если вы эту декларацию не сдали. Многие не знают об этом нововведении и думают, что их сделка по продаже квартиры пройдет незамеченной для налоговиков. Но эту лазейку прикрыли.

Речь идет о так называемых бездекларационных проверках, право на которые появилось у ИФНС с этого года.

Обсуждение на эту тему инициировали на нашем форуме.

Автор темы констатировал, что многие не сдают 3-НДФЛ, потому что просто не в состоянии самостоятельно без посторонней помощи заполнить этот многостраничный отчет. Простому человеку без опыта и навыков работы с документами разобраться в нем нелегко.

Кроме того, бывает, что вычет перекрывает продажную стоимость недвижимости, и налог = 0. Люди просто не видят смысла сдавать декларацию.

Кстати, в 2022 году по таким случаям сдавать декларации не надо. Внесли поправки в НК. Но к отчетности за 2020 год это правило не применяется.

На форуме рассматривают такую ситуацию, которая произошла в 2020 году.

Автор темы предположил, что налоговики при расчете налога не учтут налоговый вычет, и насчитают НДФЛ со всего дохода.

Однако беспокоиться по этому поводу не стоит. Нормы статьи 214.10 НК предписывают налоговикам считать налог с учетом вычетов (до 1 млн рублей — для жилой недвижимости и до 250 тысяч рублей — для иной недвижимости).

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «».