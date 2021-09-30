При УСН можно учесть расходы на изоляцию вахтовиков

Расходы на обсерватор для вахтовиков можно учесть при расчете УСН и ЕСХН.

Такое разъяснение дала ФНС в письме от 24.09.2021 № СД-4-3/13575@. Причем разъяснения даны не компаниям, а инспекциям.

Налоговики сказали, что временная изоляция, доставка к обсерватору и другие мероприятия для предотвращения распространения ковида являются обязанностью работодателя.

Поэтому учитывать такие расходы при расчете налога по УСН или ЕСХН можно.

Напоминаем, работодатели обязаны проверить приехавших на работу вахтовиков на ковид. Для этого работники помещаются на временную изоляцию на 14 дней.

Все это время работодатель должен обеспечивать их питанием и жильем. А также оплачивать время нахождения в обсерваторе в размере не менее дневной ставки.