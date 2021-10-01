Не спешите нести в полицию документы по запросу. Сначала посчитайте возможную недоимку по налогам

Если в офис пришел ОБЭП и требует документы по поставщикам — не факт, что пора сушить сухари. Вполне возможно, там и состава преступления нет, а опера пытаются взять на испуг. Уголовка — от 15 миллионов недоимки.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский, на своей странице в Facebook.

«На днях звонит гендир одной подмосковной компании и рассказывает, как к нему в офис зашли 8 [восемь, Карл!] оперативников и вручили запрос о предоставлении документов. Запрос с КУСПом, прям всё, как я люблю.

Изучаем поставщиков в запросе, начинаем с гендиром фантазировать, что сотрудники ОЭБ и ПК провели все необходимые ОРМ, доказали фиктивность сделок, директора все отказались, ну и прочие там нашествия саранчи.

Фантазирую дальше и считаю НДС по сделкам, если его полностью „снести“. А он 5 миллионов [Пять]. То есть, нет состава преступления по ст. 199 УК.

Начинаю думать о двух линиях поведения оперативников:

Разгильдяйство [хотя слово было другое], из-за которого не была проверена оперативная информация и ей не была дана должная оценка. „Эту страну погубит коррупция“ Чёрный Джек из к/ф „Человек с бульвара Капуцинов“.

Приезжаем по вызову к оперативнику. Спокойно отвечаем на поставленные вопросы. А потом я задаю свой, единственный вопрос:

„Товарищ оперативник, а что мы тут вообще делаем? Вы же преступлениями занимаетесь, я ничего не забыл? Вы же на отказной работаете, с самого начала?“.

После этого настроение оперативника меняется с бодрого и боевого, на безразлично-грустное. Объяснение быстренько сворачивается, мы свободны, а к компании больше нет вопросов.

Один вопрос я забыл задать. На что опер рассчитывал, а?».

В комментариях выяснили, что уголовная ответственность начинается с 15 миллионов. А тут, судя по всему, пытались на испуг взять. Еще пишут:

«Это проверка „на хапок“ у них называется. Набежали — укусили. Не вышло — отошли в кусты. Знакомая ситуация».

А у кого-то подобный случай был: