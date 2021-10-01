С кем заключит трудовой договор директор, если он же — единственный учредитель?

Единственный учредитель ООО может избрать самого себя директором. Трудовой договор, судя по официальным разъяснениям, заключать необязательно. Но на практике его советуют заключить, потому что его могут потребовать в банке при кредитовании.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Как правильно оформить генерального директора, он же 100% учредитель. Делать ли трудовой договор? И если да, то кто его пописывает. Учредитель Петров нанимает гендира Петрова?».

В комментариях пишут:

«Очень противоречивый вопрос. Много по нему читала и единого мнения нет.

И Минтруд и суды:

Настаивают что единственному учредителю назначенному на должность директора трудовой не нужен, так как сам с собой его заключить не может (но СЗВ-М и СЗВ-ТД подаем), Что обязательно нужен.

Однозначного решения, прописанного законодательно — нет. Но по вашему вопросу: да, подписывать будет он с двух сторон. А можно не заключать, да бы не платить взносы и т.д., Но, подотчет и какие то расходы сотрудника конеш не принять без трудовых взаимоотношений».

Автор пишет, что у нее нет цели не платить взносы — просто хотелось бы сделать так, как правильно. На это ответили:

«В вашем случае будет решение единственного учредителя о назначении директором и приказ. По усмотрению — трудовой договор. Там и там подпишет „Петров“. Всё законно, нареканий не будет».

Еще в комментариях заметили, что «при кредитовании банки всегда требуют трудовой договор».

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической фирмы URVISTA, арбитражный управляющий.

«В России довольно часто во многих субъектах малого и среднего предпринимательства должность генерального директора и учредителя организации занимает один и тот же человек.

В таком случае предпринимателям стоит иметь в виду, что на текущий момент в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, которые бы регулировали трудовые отношения руководителя организации и учредители в одном лице (Письмо Минтруда от 24.03.2020 № 14-2/В-293). Из этого следует, что заключение и подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено.

Таким образом, учредитель может возложить на себя обязанности ЕИО (президента, генерального директора и т.д.) своим же решением о наделении полномочиями. Управленческие функции при таком раскладе будут выполняться без заключения трудового договора».