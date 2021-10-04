🚫 Из-за каких операций вашу карту могут заблокировать?

В первую очередь банк придерется к переводам на сумму более 100 тыс. рублей между физлицами, быстрому поступлению и списанию денег или количество переводов больше 30 в день.

Но есть еще и другие признаки, по которым могут заблокировать карту.

Председатель комитета по финансовому рынку в Госдумерассказал, какие признаки платежек могут отнести к подозрительным:

Большое количество контрагентов-физлиц: более десяти в день или пятидесяти в месяц. Более тридцати операций по зачислению или списанию в день, проведённых физлицами. Переводы между физлицами более ста тысяч рублей в день или более одного миллиона рублей в месяц. Меньше минуты между зачислением средств и их списанием. В течение двенадцати часов одних суток проводятся зачисления и списания. Средний остаток денег на банковском счёте в течение недели не превышает десяти процентов от среднедневного объёма операций за тот же период. Отсутствуют платежи в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность физлица, — оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров. Совпадает идентификационная информация об устройстве, используемом разными физлицами для удалённого доступа к услугам банка. То есть разные люди совершают операции с одного устройства.

По словам Аксакова, ЦБ призвал банки более точечно отслеживать переводы с карт физлиц и электронных кошельков. Это позволит отследить «серые» зарплаты, финансовые пирамиды и онлайн-казино.

Ранее на "Клерке" писали, что по аналогичным признакам банки будут выявлять незаконные казино и финансовые пирамиды.