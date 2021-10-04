Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🚫 Из-за каких операций вашу карту могут заблокировать?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банковские карты
Версия для печати

В первую очередь банк придерется к переводам на сумму более 100 тыс. рублей между физлицами, быстрому поступлению и списанию денег или количество переводов больше 30 в день.

Но есть еще и другие признаки, по которым могут заблокировать карту.

Председатель комитета по финансовому рынку в Госдуме Анатолий Аксаков рассказал, какие признаки платежек могут отнести к подозрительным:

  1. Большое количество контрагентов-физлиц: более десяти в день или пятидесяти в месяц.
  2. Более тридцати операций по зачислению или списанию в день, проведённых физлицами.
  3. Переводы между физлицами более ста тысяч рублей в день или более одного миллиона рублей в месяц.
  4. Меньше минуты между зачислением средств и их списанием.
  5. В течение двенадцати часов одних суток проводятся зачисления и списания.
  6. Средний остаток денег на банковском счёте в течение недели не превышает десяти процентов от среднедневного объёма операций за тот же период.
  7. Отсутствуют платежи в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность физлица, — оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров.
  8. Совпадает идентификационная информация об устройстве, используемом разными физлицами для удалённого доступа к услугам банка. То есть разные люди совершают операции с одного устройства.
По словам Аксакова, ЦБ призвал банки более точечно отслеживать переводы с карт физлиц и электронных кошельков. Это позволит отследить «серые» зарплаты, финансовые пирамиды и онлайн-казино.

Материал по «Парламентской газете».

Ранее на "Клерке" писали, что по аналогичным признакам банки будут выявлять незаконные казино и финансовые пирамиды

Подборка полезных мероприятий

Разместить