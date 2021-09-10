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За незаконными казино и финансовыми пирамидами будут следить по новым правилам

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Рубрика Банки
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ЦБ определил критерии, которые позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом.

Теневым бизнесом регулятор назвал незаконные онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров, криптовалютные интернет-обменники.

Нелегальный бизнес применяет специальные программные модули, которые подключаются к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег (P2P-сервисов, используемых добросовестными физическими лицами для платежей «с карты на карту», «с кошелька на кошелек» и т.д.).

Признаки следующие:

  • необычно большое количество контрагентов-физических лиц (более 10 в день, более 50 в месяц);
  • необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами-физическими лицами (более 30 операций в день);
  • значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физическими лицами (более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц);
  • короткий промежуток времени (одна минута и менее) между начислением денежных средств (увеличением остатка электронных денежных средств) и списанием (уменьшением остатка электронных денежных средств);
  • в течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных средств;
  • в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету в указанный период;
  • операции по списанию денежных средств, электронных денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей для обеспечения жизнедеятельности физического лица (например, оплата коммунальных услуг, услуг связи, иных услуг, товаров, работ);
  • совпадение идентификационной информации об устройстве (например, MAC-адрес, цифровой отпечаток устройства и др.), используемом разными клиентами—физическими лицами для удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу денежных средств, электронных денежных средств.

Скачать методические рекомендации ЦБ можно во вложении.

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