К кому придут налоговики с проверкой в 2022 году?

В 2022 году ожидается, что налоговики во время проверок будут действовать еще изощреннее, чем сейчас. А это значит, что готовиться надо уже сейчас.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году». Он пройдет 14 октября, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- какие компании — в зоне риска проведения ВНП;
- как снизить эти риски уже сейчас;
- какие аргументы помогут в переговорах с проверяющими.
Спикер — Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.
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