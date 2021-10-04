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К кому придут налоговики с проверкой в 2022 году?

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Рубрика Налоговые проверки
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В 2022 году ожидается, что налоговики во время проверок будут действовать еще изощреннее, чем сейчас. А это значит, что готовиться надо уже сейчас.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Кто окажется под прицелом налоговой в 2022 году». Он пройдет 14 октября, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • какие компании — в зоне риска проведения ВНП;
  • как снизить эти риски уже сейчас;
  • какие аргументы помогут в переговорах с проверяющими.

Спикер — Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Юрлов и Партнеры», налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.

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