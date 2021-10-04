Работник отработал весь месяц и принес больничный. В ФСС не знают, как тут быть

Если сотрудник отработал полностью весь месяц и после принес больничный, то надо обращаться напрямую в ФСС. Фонд будет рассматривать каждый такой случай в индивидуальном порядке.

Ранее на «Клерке» писали о том, как быть бухгалтеру, если работник захотел одновременно получить зарплату и больничный.

Мы задали вопрос напрямую в ФСС.

Фонд ответил:

«Добрый вечер. По данному запросу и представленной информации невозможно дать комментарий по указанной ситуации. Т.к. необходимо проводить расследование по конкретной ситуации».

Вывод: если такое случилось, обращаемся напрямую в ФСС.

Напоминаем, сотрудник не может одновременно получать зарплату и больничный. Но и не передать в ФСС больничный на оплату работодатель не может.

Такой же вопрос мы задали в Роструд. Посмотрим, что ответят они.