Работник отработал весь месяц и принес больничный. В ФСС не знают, как тут быть

Если сотрудник отработал полностью весь месяц и после принес больничный, то надо обращаться напрямую в ФСС. Фонд будет рассматривать каждый такой случай в индивидуальном порядке.
Ранее на «Клерке» писали о том, как быть бухгалтеру, если работник захотел одновременно получить зарплату и больничный.
Мы задали вопрос напрямую в ФСС.
Фонд ответил:
«Добрый вечер. По данному запросу и представленной информации невозможно дать комментарий по указанной ситуации. Т.к. необходимо проводить расследование по конкретной ситуации».
Вывод: если такое случилось, обращаемся напрямую в ФСС.
Напоминаем, сотрудник не может одновременно получать зарплату и больничный. Но и не передать в ФСС больничный на оплату работодатель не может.
Такой же вопрос мы задали в Роструд. Посмотрим, что ответят они.
А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?». Он пройдет 21 октября в 11:00 по Мск.