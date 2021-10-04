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Испытательный срок работнику продлевать нельзя

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Рубрика Трудовые отношения
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Если работника приняли с испытательным сроком, то после его окончания нужно решить, оставлять его или нет. Продлевать испытательный срок нельзя, напомнили в Роструде.

Об этом наполнило ведомство в своем телеграм-канале.

«Продление первоначально установленного испытательного срока законодательством не предусмотрено».

Роструд ссылается на ст. 70 ТК, которая не предусматривает возможность продления испытательного срока.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». Для подписчиков «Премиума» — бесплатно.

А также напоминает, что максимальный период испытательного срока:

  • 3 месяца — для обычных сотрудников;
  • 6 месяцев — для руководителей и их замов, главбухов и их замов, а также для руководителей филиалов и обособок:
  • 2 недели — для работников по трудовому договору на срок от двух до шести месяцев.

Напоминаем, испытательный срок запрещено устанавливать для некоторых категорий работников, включая беременных женщин, несовершеннолетних и работников на срок до двух месяцев.

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