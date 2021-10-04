Испытательный срок работнику продлевать нельзя

Если работника приняли с испытательным сроком, то после его окончания нужно решить, оставлять его или нет. Продлевать испытательный срок нельзя, напомнили в Роструде.
Об этом наполнило ведомство в своем телеграм-канале.
«Продление первоначально установленного испытательного срока законодательством не предусмотрено».
Роструд ссылается на ст. 70 ТК, которая не предусматривает возможность продления испытательного срока.
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А также напоминает, что максимальный период испытательного срока:
- 3 месяца — для обычных сотрудников;
- 6 месяцев — для руководителей и их замов, главбухов и их замов, а также для руководителей филиалов и обособок:
- 2 недели — для работников по трудовому договору на срок от двух до шести месяцев.
Напоминаем, испытательный срок запрещено устанавливать для некоторых категорий работников, включая беременных женщин, несовершеннолетних и работников на срок до двух месяцев.