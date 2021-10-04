Испытательный срок работнику продлевать нельзя

Если работника приняли с испытательным сроком, то после его окончания нужно решить, оставлять его или нет. Продлевать испытательный срок нельзя, напомнили в Роструде.

Об этом наполнило ведомство в своем телеграм-канале.

«Продление первоначально установленного испытательного срока законодательством не предусмотрено».

Роструд ссылается на ст. 70 ТК, которая не предусматривает возможность продления испытательного срока.

А также напоминает, что максимальный период испытательного срока:

3 месяца — для обычных сотрудников;

— для обычных сотрудников; 6 месяцев — для руководителей и их замов, главбухов и их замов, а также для руководителей филиалов и обособок:

— для руководителей и их замов, главбухов и их замов, а также для руководителей филиалов и обособок: 2 недели — для работников по трудовому договору на срок от двух до шести месяцев.