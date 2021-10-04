Как правильно использовать онлайн-кассу и не нарваться на штрафы?

В каких случаях нужно давать чек физлицу? Не только при приеме наличных, при безнале тоже. А какие реквизиты должен содержать кассовый чек при расчетах с ИП? А на зачет аванса нужен чек? Как вообще разобраться во множестве вопросов о ККТ?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Что нужно знать об онлайн-кассах в 2021 году».

Вебинар был про максимально правильную работу с онлайн-кассами. Такую, чтобы ни один инспектор не подкопался.

Например, под ККТ попадают все безналичные платежи от «физиков» и неденежные расчёты с ними же. Но не только платежи — чеки надо пробивать на зачеты авансов и отгрузки без оплаты. При расчетах с юрлицами и ИП чеки нужны только при наличных расчетах, но при этом в них должны быть наименование покупателя и его ИНН.

Вы научитесь: Отделять платежи в рамках расчёта за товары, работы или услуги от других денежных поступлений. Ведь на последние чеки не нужны.

Ориентироваться в чеках на зачёт авансов, разберем ситуации отгрузки без оплаты и неденежных расчётов.

Различать расходные операции, которые не требуют ККТ.

Определять, рискованно ли отсутствие ИНН и наименование покупателя в чеке для налоговых целей.

Спикер — Антон Дыбов, специализация — налоги, бухучёт, кадры и ККТ. Опыт 20 лет, из которых 15 в крупном бухгалтерском издании.

В «Клерк.Премиум» запись доступна бесплатно.

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