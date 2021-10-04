Если трудовую потеряли или испортили, для выдачи новой созывать комиссию не надо

Дубликат трудовой книжки выдает работодатель по заявлению работника. Созывать комиссию по установлению стажа не надо, даже если записи сильно испорчены, отвечает Минтруд.

Вопрос был задан в отношении бумажных трудовых, которые пришли в негодность:

«Прошу разъяснить, правильно ли я понимаю, что работодатель не имеет права оформить мне дубликат пришедшей в негодность трудовой книжки без акта специальной комиссии? Соответственно, в таком случае выданный дубликат трудовой книжки будет считаться недействительным?».

Минтруд в письме от 28 сентября 2021 года ответил, что в этом случае работодатель обязан выдать сотруднику дубликат трудовой в течение 15 рабочих дней после подачи заявления. Никакой комиссии созывать не надо.

«Комиссия по установлению стажа, создаваемая органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, создается при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате чрезвычайных ситуаций (экологические и техногенные катастрофы, стихийные бедствия, массовые беспорядки и другие чрезвычайные обстоятельства)».

То есть дубликат трудовой книжки, пришедшей в негодность, будет признаваться действительным без акта специальной комиссии.