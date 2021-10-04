Налоговики прислали вызов, а дата явки в инспекцию уже завтра. Что делать?

Налоговики так торопятся вызвать на допрос руководителя, что присылают уведомление впритык ко дню беседы. А иногда даже будущим числом. И как на такое реагировать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В пятницу вечером по ТКС пришло уведомление о вызове гены в налоговую на утро понедельника. Мы увидели это уведомление в понедельник днем. В НК написано что уведомления рассылаются заблаговременно но определение заблаговременности не нашла.

Кто сталкивался — это сколько дней?».

В комментариях пишут, что обычно звонят инспектору и назначают другой день:

«Насчет заблаговременности не знаю, но получали такие вызовы на „вчера“. Обычно дело заканчивалось звонком исполнителю, который указан на уведомлении, и назначением новой даты».

А кто-то советует так и ответить, что поздно прислали.

«Ну так и нужно ответить, что приглашение пришло слишком поздно. Дело ведь не в том, что вы входящую переписку не проверяли? И вот пусть налоговка и ищет, что есть заблаговременно и аргументирует».

О «рекордах скорости» налоговиков недавно писал Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, на своей странице. Вот свежий пример о работе на опережение:

«На опережение работают ребята... сегодня 24.09.2021. Но это не важно, если в Актах проверки от января есть допросы февраля, то дата Уведомления вообще не имеет значение. Как и осталные даты и сроки НК, мы ж за бюджет, боремся со злом предпринимательским, а в борьбе все меры хороши».

Действительно, к чему условности?