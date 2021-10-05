Бывший налоговик сядет на три года за взятку

В Белгороде бывшей начальнице межрайонной инспекции ФНС № 2 заменили условный срок за взятку на реальный. И постановили выплатить штраф в 900 тыс. руб.

Началось все с того, что будучи главой инспекции, она получила взятку за непроведение налоговых проверок в двух ликвидируемых фирмах. По 300 тыс. руб. за каждую.

В конце 2020 года ее признали виновной в Свердловском городском суде и дали 3,5 года в колонии общего режима, плюс штраф в 1 млн рублей.

В марте прошлого года областной суд сменил наказание на условное, а сумму штрафа снизил до 600 тыс. руб. Однако сторону гособвинения это не удовлетворило — она хотела посадить бывшего налоговика на 7,6 лет. Первый кассационный суд отменил приговор областного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

В итоге, после повторного рассмотрения, суд приговорил 61-летнюю экс-начальницу инспекции к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы, и штрафу в 900 тыс. руб.

По материалам «Коммерсантъ».