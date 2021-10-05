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В каких случаях ИП должен вставать на учет в ФСС

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Если ИП собирается работать сам на себя, на учет становиться не надо. Но если принял работника — у него 30 дней, чтобы его взяли на учет в ФСС по месту жительства.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть в каком ФСС стоит на учёте ИП. Посмотрела выписку из ЕГРИП, а там нет фонда ФСС.

ИП зарегистрирован и стоит на учёте в респ. Дагестан».

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет».

В комментариях спросили, помнит ли ИП, куда заявление подавал:

«ИП не помнит, в какой ФСС он подавал заявление на постановку на учет?».

Автор ответила, что нет, не помнит. Заодно у нее спросили, есть ли у ИП работники. Автор ответила, что пока нет, но планирует. На это пишут:

«Для регистрации в ФСС ИП должен предоставить трудовой договор с первым нанятым работником. Без него ИП просто не зарегистрируют. И не знаю, как там в Дагестане, в остальных местах ИП встают на учет в ФСС по месту жительства. Без права выбора».

Этот комментарий немного уточнили:

«Если СЗВ-ТД уже подали в ПФ, то можно вместо трудового договора копию СЗВ-шки».

Автор спросила, что если пока нет работников, заранее на учет не выйдет встать? Ей ответили, что только после первого работника, в течение 30 дней.

«Как примет работника, то в течение 30 дней нужно зарегистрироваться в ФСС (можно на Госуслугах)».

Ну а пока нет работников — вставать на учет в ФСС не нужно. Да, и как уже выше сказали, никто и не поставит.

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