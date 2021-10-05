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Сотрудник перешел на электронную трудовую, надо ли хранить копию бумажной?

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Рубрика Электронные трудовые книжки
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Работодатели не обязаны хранить копию трудовой, если сотрудник перешел на электронную. Такой ответ дали в Роструде.

Мнение ведомства изложили в ответе на сайте Онлайнинспекция.рф.

Хранить копию трудовой после ее выдачи на руки сотруднику не надо.

Такой обязанности работодателя нет в ТК. В том числе при переходе сотрудника на ЭТК.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Электронные трудовые книжки: все, что нужно знать работодателям и работникам в 2021 году».

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А на «Клерке» не так давно писали мнение бухгалтеров, что после перехода на электронные трудовые бумажные стоит продолжать хранить.

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