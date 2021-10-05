Налоговики под видом тайных покупателей ловят продавцов, принимающих оплату на карту онлайн-переводом

Некоторые продавцы на рынках не применяют ККТ даже если она у них есть. Кое-кто принимает оплату на свою личную карту онлайн-переводом. Все это выяснили налоговики в ходе рейда.

С 2021 года действует проект ФНС по исключению недобросовестного поведения на розничных рынках и ярмарках.

В рамках этого проекта налоговики Архангельска провели рейд на городском центральном рынке методом «тайного покупателя».

Проверка показала: продавцы продолжают нарушать закон и скрывать выручку, не используя кассу (причем у большинства из них она имеется).

Всего в ходе рейда осуществлена закупка в пяти торговых точках. Выявлены нарушения:

неприменение кассы;

невыдача чека;

отсутствие в чеке необходимых реквизитов.

В одной торговой точке тайному покупателю предложено перевести денежные средства на личную карту продавца. Такой способ приема оплаты без выдачи чека является серьезным нарушением, заявляет региональное УФНС.

Налоговики предупреждают, что проверки на рынках и ярмарках на предмет соблюдения законодательства о ККТ будут продолжены, в том числе в выходные дни.