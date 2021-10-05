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Может ли прораб быть ИП? Эксперт советует заключать трудовой договор

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Рубрика Трудовые отношения
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Прораб является непосредственным руководителем выполняемых работ на строительной площадке. Он несет материальную ответственность. Заключать в этом случае ГПД рисковано. Лучше — трудовой.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«ООО на период выполнения контракта, на строительный объект, нужен человек, который выполнял бы функции производителя работ.

Возможно ли привлечь ИП с заключением договора оказания услуг по организации производства работ на конкретном объекте на период его строительства.

Условие — ООО должен предоставить приказ о назначении ответственного по производству работ заказчику.

Какие критерии в договоре об оказании услуг нужно соблюсти, чтобы он не был переквалифицирован в трудовой договор. При подписании документов, какой статус ставить ИП: представитель исполнителя или ответственный за производство работ?

Ответил эксперт Сергей Верещагин:

«Должностные обязанности и требования к квалификации производителя работ (прораба) указаны в разделе „Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности“ утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2008 № 188.

И, согласно этому нормативно-правовому акту, прораб является непосредственным руководителем выполняемых работ на строительной площадке (или нескольких площадках).

Он несет как административную, так и материальную (а бывает, что и уголовную) ответственность за качество этих работ.

И, с нашей точки зрения, привлечь к исполнению этой должности индивидуального предпринимателя с очень большой вероятностью грозит переквалификацией такого договора в трудовой, со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, такой договор не совсем выгоден и самому работнику.

По трудовому договору он, в случае чего, будет нести материальную ответственность за выявленные недостатки при выполнении работ, только в пределах, установленных этим договором. А ИП несет ответственность всем своим имуществом.

Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, привлечение к исполнению обязанностей прораба ИП весьма рискованно как для организации, так и для самого такого сотрудника».

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