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В счете-фактуре на услуги может не быть единиц измерения

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Рубрика Счета-фактуры
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В чем измерять услугу — в штуках, килограммах, метрах?

Грузоперевозчики иногда применяют единицу измерения — рейс. Но ее нет в классификаторе ОКЕИ.

Исполнители услуги не видят в этом ничего страшного, а вот заказчики возмущаются. С такой проблемой столкнулась участница нашего форума.

В компании заполняют счет-фактуру так:

  • в графе 2а (единица измерения) — рейс;
  • в графе 2 (код из ОКЕИ) — прочерк.

Контрагент требует переделать так:

  • в графе 2а — штуки;
  • в графе 2 — 796,

или так:

  • в графе 2а — прочерк;
  • в графе 2 — прочерк.

Кто прав?

Отметим, что вопрос единиц измерения для услуг был освещен в письме Минфина № 03-07-09/32579 от 05.06.2015.

Там говорится, что графы 2, 2а, 3 счета-фактуры на услуги заполняются при возможности указания в них показателей.

В случае невозможности указания показателей в графах ставятся прочерки.

Вместе с тем в этом письме, как и во многих других, Минфин указывает на то, что мелкие огрехи в счете-фактуре не помешают принять вычет по НДС. Главное, чтобы можно было идентифицировать:

  • продавца;
  • покупателя;
  • наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав;
  • стоимость;
  • ставку и сумму НДС.

А вы применяете при оказании услуг единицы измерения, не внесенные в справочник?

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Код единицы измерения ОКЕИ».

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