В счете-фактуре на услуги может не быть единиц измерения

В чем измерять услугу — в штуках, килограммах, метрах?
Грузоперевозчики иногда применяют единицу измерения — рейс. Но ее нет в классификаторе ОКЕИ.
Исполнители услуги не видят в этом ничего страшного, а вот заказчики возмущаются. С такой проблемой столкнулась участница нашего форума.
В компании заполняют счет-фактуру так:
- в графе 2а (единица измерения) — рейс;
- в графе 2 (код из ОКЕИ) — прочерк.
Контрагент требует переделать так:
- в графе 2а — штуки;
- в графе 2 — 796,
или так:
- в графе 2а — прочерк;
- в графе 2 — прочерк.
Кто прав?
Отметим, что вопрос единиц измерения для услуг был освещен в письме Минфина № 03-07-09/32579 от 05.06.2015.
Там говорится, что графы 2, 2а, 3 счета-фактуры на услуги заполняются при возможности указания в них показателей.
В случае невозможности указания показателей в графах ставятся прочерки.
Вместе с тем в этом письме, как и во многих других, Минфин указывает на то, что мелкие огрехи в счете-фактуре не помешают принять вычет по НДС. Главное, чтобы можно было идентифицировать:
- продавца;
- покупателя;
- наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- стоимость;
- ставку и сумму НДС.
А вы применяете при оказании услуг единицы измерения, не внесенные в справочник?
Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Код единицы измерения ОКЕИ».