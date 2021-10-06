🚭 Можно ли наказывать работника за курение на улице возле работы?

Работодатель может применять взыскания к сотрудникам, которые курят на рабочих местах или в рабочих зонах в помещении. А вот про улицу Роструд ничего не ответил.

Вопрос был задан на сайте «Онлайнинспекция.рф»:

«Объявили взыскание за курение. Приказ о запрете курения на территории не подписывала.

В правилах внутреннего трудового распорядка запрещено курить в помещениях.

Я же курила на улице. Правомочно ли взыскание?»

Роструд ответил, что если начальство докажет факт курения работником на рабочем месте местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, то применять взыскание можно.

Если сотрудник не согласен с наказанием и считает его незаконным, то можно обратиться в территориальную трудинспекцию или в суд с жалобой на действия работодателя.

А как у вас на работе борятся с вредными привычками сотрудников?