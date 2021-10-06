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📌 Бухгалтеры будут сдавать обновленную декларацию по налогу на имущество

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Рубрика Декларация по налогу на имущество
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С 2022 года меняется форма декларации по налогу на имущество. Теперь там не будет раздела, где исчисляется налог по кадастровой стоимости.

Опубликован приказ ФНС от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@.

В предыдущей версии декларации «шапка» раздела 3 выглядела так:

37

В новой декларации раздел 3 такой:

38

Дело в том, что с налогового периода 2022 года отчет не будет сдаваться по объектам, у которых налог считается от кадастровой стоимости. Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.

Напомним, в июле уже был опубликован приказ ФНС с новой формой декларации с 2022 года. Но уже тогда было ясно, что форму придется менять.

То есть та форма просуществовала недолго. Не успела она вступить в силу, как уже вышел новый приказ с еще более новой формой отчета.

Как говорится, никогда такого не было, и вот опять...

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