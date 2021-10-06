Отпуск не должен сгорать из-за карантинного больничного. Позицию Минтруда оспорили в суде

Некоторые работодатели игнорируют мнение Минтруда относительно совпадения карантина с отпуском и через суд требуют от ФСС оплату больничного. Суды поддерживают работодателей.

Во время пандемии многие были вынуждены уходить на карантин из-за контактов с заболевшими или по приезду из заграницы.

У некоторых карантин пришелся на отпуск. Все планы пошли насмарку. Люди надеялись, что на время больничного отпуск продлят. Но не тут-то было...

Во-первых, дни отпуска, совпавшие с больничным, практически сгорели. Время, запланированное на отдых, люди провели в четырех стенах. Обидно.

Во-вторых, больничный отпускникам не оплачивают.

Такие разъяснения в прошлом году выпустил Минтруд (письмо от 09.04.2020 № 14-2/В-393).

В нем говорится, что отпуск продлевается, если сотрудник именно болеет. А если он на карантине — продления нет. И больничный тоже не оплачивается за дни, приходящиеся на отпуск.

Напомним, это письмо многих ввело в недоумение. Примечательно, что до его выхода Роструд давал совершенно противоположные разъяснения. Но потом трудинспекторы резко поменяли свое мнение.

Между тем не все компании согласились с мнением Минтруда. Некоторые пошли в суд.

Так, например, в решении Арбитражного суда Кемеровской области от 01.07.2021 по делу № А27-3083/2021 говорится, что письмо Минтруда — это не нормативный документ, а всего лишь рекомендация.

Суд удовлетворил иск компании к ФСС. В решении говорится, что если следовать логике ФСС, то время нахождения работника на карантине (не посвоей воле) либо не будет оплачиваться вовсе, либо будет оплачено за счет работодателя. Такого не должно быть.

Еще одно подобное дело было рассмотрено на Камчатке. Там тоже ФСС отказал в выплате, но суд встал на сторону работодателя и работника.

В решении кассационной инстанции говорится, что письмо Минтруда не может помешать работодателю перенести отпуск сотрудника на другое время.

В общем, по мнению судов на время карантина отпуск переносится, больничный оплачивается.