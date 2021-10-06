Налоговых комиссий станет больше: компании все чаще идут на то, чтобы уточняться добровольно. ФНС рассказала, чего ждать бизнесу в 2022 году.

О комиссиях рассказал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ» на своей странице в Facebook.

«Ждем больше комиссий, больше, и ещё больше! Даже в случае установленного факта неуплаты налогов».

И приводит скрин с XIX налогового форума:

Акцент на добровольное уточнение налоговых обязательств даже в случае установления фактов неуплаты налогов:

по итогам 2019 года доля самостоятельных уточнений — 38%;

2020 г. — 54%;

по итогам 1 полугодия 2021 г. — 52%.

Приведенный скрин — из выступления заместителя начальника контрольного управления ФНС Константина Новосёлова. Он и рассказал, что комиссий по побуждению будет еще больше.

А вот как автор поста по просьбе редакции «Клерка» это прокомментировал:

«ФНС и правительство делает все, чтобы платили все и за всё. Отсюда и фразы Егорова: „научились работать без четкого описывания“, „или в основу налога ляжет НАШЕ понятие справедливости“.

При этом налоговая идет по пути, „мы вам посчитаем, сколько вы должны, а вы потом попробуйте доказать обратное“. Налогоплательщик и ФНС меняются местами. И процесс будет идти в этом ключе, сопротивление лишь растянет, но не остановит процесс. Возможно, уже есть новая 1-ая часть НК без прав налогоплательщиков, а лишь обязанностями.

Сейчас в службе больше технарей, чем методологов и юристов, — идем по пути BigData».