Можно ли в трудовом договоре установить минимальный срок работы?

Работодатель не может потребовать от работника неустойку за то, что он решил уволился. Даже если отработал всего несколько месяцев, отвечает Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинспекция.рф:

«Может ли работодатель (ИП) прописать в трудовом договоре условие что работник принят на неопределенный срок, но он обязан отработать не менее одного года, при расторжении договора раньше оговоренного срока уплачивается неустойка?».

Роструд ответил, что так делать нельзя. В ТК указано, что сотрудник может уволиться по собственному желанию в любое время. Главное — предупредить работодателя не менее чем за две недели до даты расторжения договора.

То есть условие о выплате неустойки за расторжение трудового договора в первый год работы будет ухудшать положение сотрудника.

А также такое условие будет противоречить трудовому законодательству.