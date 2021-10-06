Налоговики стали запрашивать кучу кадровых документов на директоров. Что копают?

Инспекторы могут требовать документы по конкретной сделке, это им разрешает статья 93.1 НК. Но когда они требуют все кадровые документы на директора, в том числе о фактах нарушения трудовой дисциплины — это уже перебор.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«Очередной пример незаконного требования налогового органа. В требовании не указана конкретная сделка, которая интересует налоговый орган, в связи с чем готовим отказ по требованию. Стоит отметить, что в требованиях в качестве оснований теперь не указываются взаимоисключающие статьи НК. Не прошло и нескольких лет».

Как дальше пояснил автор поста в комментариях — это налоговики так запросили информацию о директоре компании.

А именно, чего хотят:

трудовой договор;

справка 2-НДФЛ за 2020-2021 годы;

копия трудовой книжки за 2020-2021 годы;

копия приказа о приеме на работу;

копия документа об образовании;

копия паспорта;

общая характеристика о работнике — должность, рабочий график, адрес работы, нарушения трудовой дисциплины.

А вот что пишут в комментариях:

«Наглость, стаж из ПФР могут запросить, НДФЛ вообще у них есть. Перепутали все на свете».

А кого-то зацепило, что налоговикам важно знать о нарушениях трудовой дисциплины:

«Нарушения трудовой дисциплины. Цель налоговиков: доказать номинальность руководителя?».

Вообще, крайне странный запрос, хоть и «вне рамок». Они что, к себе директора компании переманить хотят? Так попросили бы резюме для начала.

А вот как это прокомментировал сам автор поста:

«Часто логику сотрудников налогового органа нельзя понять. Не исключение и в этот раз. Очевидно, что конкретный налоговый инспектор не знает положений налогового кодекса, своего основного закона. Проверка на номинал — это, как правило, допрос. Из представленных документов не возможно определить номинал директор или нет. По крайней мере я так не умею».

Статья 93.1 НК, на которую налоговики сослались в требовании, предполагает запрос документов по конкретной сделке. Возможно, их логика — что заключение трудового договора тоже сделка, по своей сути. Вот и запрашивают. Но так можно и справку для бассейна потребовать — сделка же, когда человек ее получал.