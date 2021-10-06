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Уволенный сотрудник не расписался за выдачу трудовой. Кадровики советуют, как поступить

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Рубрика Кадры
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Работник не расписался в книге учета трудовых книжек, но саму книжку забрал. Кадровики советуют попросить его прийти повторно и расписаться в журнале или же составлять акт.

Вопрос был задан в одном из ВК-сообществ для кадровиков:

«Добрый день. Работник при увольнении не расписался в книге движения трудовых книжек, но трудовую забрал. Как в такой ситуации поступить?».

Самый простой способ — вызвать уволенного сотрудника:

«Попросить работника прийти вновь и подписать. И разойтись спокойно».

Другие же посоветовали составить акт. Но с этим придется еще повозиться, отзываются некоторые:

«Составьте акт, что работник отказался подписывать».

«Легко сказать. Пишите письма с уведомлениями, что я Вам трудовую отдала, а журнал учета трудовых книжек забыла подать?».

Причем кто-то считает акт — единственным выходом из ситуации:

«Если книжку получил, а подписи нет, будут проблемы с проверяющими. А так, есть акт — и вопросов нет. Сотрудник вряд ли придёт ещё раз подписывать журнал».

А как бы вы поступили в такой ситуации?

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