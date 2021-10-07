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Самозанятые таксисты платят НПД по ставке 4 %

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Если самозанятый оказывает услуги физлицам, пусть и с участием посредников, то ставка НПД будет 4 %, а не 6 %.

Иногда самозанятые строят взаимоотношения с клиентами через посредников (по агентским договорам). Причем эти посредники, действующие в интересах плательщика НПД, — юридические лица.

Получается, что самозанятый оказывает услуги физлицам, а деньги за них приходят от юрлица. Например, такая ситуация характерна для таксистов, которые находят клиентов через агрегаторов.

По какой ставке им платить налог? Этот вопрос волнует многих.

Минфин в письме № 03-11-11/74629 от 15.09.2021 пояснил, что имеет значение, кто реальный клиент.

Если услуги оказаны плательщиком НПД физическим лицам (в том числе на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров с участием посредника в интересах плательщика НПД), то в отношении таких доходов применяется ставка 4 %.

Напомним, чеки ККТ пассажирам должен выдавать агрегатор с указанием своей системы налогообложения.

О разъяснениях ФНС на тему чеков читайте тут.

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