⚖️ Компании будут штрафовать, если антисептик в офисе не той концентрации

Проверка Роспотребнадзора выявила, что в компании слишком сильно разбавляли антисептик. Ревизоры считают, что именно поэтому заболел сотрудник компании. Дело дошло до Верховного суда, который решил, что штраф законен.

Раствор для обработки должен был быть разбавлен до 0,04%. А по лабораторным исследованиям вышло в четыре раза меньше, то есть 0,01%.

ВС в августе 2021 года поддержал Роспотребнадзор и сказал, что штраф законен.

Суть дела: работник организации заболел ковидом и попал в больницу. Медучреждение передало информацию об этом в Роспотребнадзор.

Для расследования факта заражения одного из работников в компании решили провести проверку соблюдения эпиднорм.

Как выяснилось, компания сильно разбавляла раствор, которым обрабатывались рабочие поверхности и само помещение.

«В ходе проведения расследования установлено, что в целях проведения дезинфекции в рабочих помещениях общества использовалось средство «ДП-2Т Улучшенный», которое согласно инструкции по применению («Режимы дезинфекции объектов растворами средств «ДП-2Т Улучшенный» при вирусных инфекциях) должно использоваться в концентрации растворов (по АХ) при обеззараживании поверхностей в помещениях 0,04%.

Вместе с тем для проведения дезинфекции помещений указанный дезинфицирующий раствор использовался в концентрации 0,01% согласно инструкции по применению (Таблица 2 «Режимы дезинфекции объектов растворами средств „ДП-2Т Улучшенный“ при бактериальных инфекциях)».

По результатам лабораторных испытаний было выявлено, что сильно разбавленный дезинфицирующий раствор мог поспособствовать заражению сотрудников. А значит, компания нарушала санитарно-эпидемиологические нормы и не выполняла противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы массового распространения заболевания.

За что и была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Штраф в 200 тыс. рублей законен, сказал суд.

Скачать постановление ВС от 09.08.2021 № 36-АД21-4-К2.