⚖️ Компании будут штрафовать, если антисептик в офисе не той концентрации

Проверка Роспотребнадзора выявила, что в компании слишком сильно разбавляли антисептик. Ревизоры считают, что именно поэтому заболел сотрудник компании. Дело дошло до Верховного суда, который решил, что штраф законен.
ВС в августе 2021 года поддержал Роспотребнадзор и сказал, что штраф законен.
Суть дела: работник организации заболел ковидом и попал в больницу. Медучреждение передало информацию об этом в Роспотребнадзор.
Для расследования факта заражения одного из работников в компании решили провести проверку соблюдения эпиднорм.
«В ходе проведения расследования установлено, что в целях проведения дезинфекции в рабочих помещениях общества использовалось средство «ДП-2Т Улучшенный», которое согласно инструкции по применению («Режимы дезинфекции объектов растворами средств «ДП-2Т Улучшенный» при вирусных инфекциях) должно использоваться в концентрации растворов (по АХ) при обеззараживании поверхностей в помещениях 0,04%.
Вместе с тем для проведения дезинфекции помещений указанный дезинфицирующий раствор использовался в концентрации 0,01% согласно инструкции по применению (Таблица 2 «Режимы дезинфекции объектов растворами средств „ДП-2Т Улучшенный“ при бактериальных инфекциях)».
По результатам лабораторных испытаний было выявлено, что сильно разбавленный дезинфицирующий раствор мог поспособствовать заражению сотрудников. А значит, компания нарушала санитарно-эпидемиологические нормы и не выполняла противоэпидемических мероприятий при возникновении угрозы массового распространения заболевания.
За что и была привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. Штраф в 200 тыс. рублей законен, сказал суд.
Скачать постановление ВС от 09.08.2021 № 36-АД21-4-К2.